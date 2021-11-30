【聖誕花藝】棄會計師前程投身花藝師繼承家業　花店店主開設花療工作坊療癒身心靈

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在疫情持續下慶祝節日，花藝作品不但可傳遞心意，更可治療自己以舒緩日常壓力。聖誕將至，TOPick邀請到中西花店第三代經營者Ada分享開設「花療工作坊」及「聖誕樹工作坊」原因，並親授自製迷你聖誕樹步驟，絕對是最佳聖誕親子活動。

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