【歌手鏢后】歌手轉型鏢后助港隊奪世界冠軍　梁雨恩一鏢改變人生不放棄唱歌

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改變人生路向從來不是易事，梁雨恩（Cathy）就不怕踏出嘗試的第一步，為生命帶來更多可能性。2016年，Cathy代表香港出戰「SOFT DARTS WORLD CUP軟式飛鏢世界盃」成功奪冠，為港增光，自此開啟全職飛鏢運動員之路。今年Cathy為有線奧運做主持，而她亦揚言不會放棄唱歌，繼續發掘不同路向。



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