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恒生銀行特約：內房債風暴何時完結？ 分析未來政策走向

足本看：https：//video.hket.com/video/3119416

今年以來，內地監管政策相繼出台，多個行業受到影響。展望明年，內地監管政策去向會否有明顯轉變？內房債務危機會否引發其他風險？明年有哪些投資主題值得關注？恒生銀行特約：《ET財智TALK》請來恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡，為大家分析影響2022年投資市場的因素及風險。

今日 18:30
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恒生銀行特約：內房債風暴何時完結？ 分析未來政策走向

足本看：https：//video.hket.com/video/3119416

今年以來，內地監管政策相繼出台，多個行業受到影響。展望明年，內地監管政策去向會否有明顯轉變？內房債務危機會否引發其他風險？明年有哪些投資主題值得關注？恒生銀行特約：《ET財智TALK》請來恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡，為大家分析影響2022年投資市場的因素及風險。