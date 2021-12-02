今年住宅樓價明顯上升，佳明集團營業及市務總監顏景鳳認為，各方面因素配合利好樓市，最關鍵是供應不足，令需求強勁的中小型住宅熱賣，相信明年住宅樓價升幅與今年接近，約6至7%。
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今年住宅樓價明顯上升，佳明集團營業及市務總監顏景鳳認為，各方面因素配合利好樓市，最關鍵是供應不足，令需求強勁的中小型住宅熱賣，相信明年住宅樓價升幅與今年接近，約6至7%。
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【發展商專訪】佳明估樓價續升 顏景鳳︰關鍵供應不足
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