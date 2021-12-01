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「疫情」+「收水」夾擊美股　買賣策略怎調整？

場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，再度推升避險情緒，道指收市跌652點，報34483點。現時有美股的投資者，應如何調整策略？獨立股評人唐牛話你知。

 

今日 11:15
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「疫情」+「收水」夾擊美股　買賣策略怎調整？

場憂累疫苗效力及貨幣政策收緊，再度推升避險情緒，道指收市跌652點，報34483點。現時有美股的投資者，應如何調整策略？獨立股評人唐牛話你知。

 