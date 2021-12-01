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買高息股收息　一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823

港股市況波動，投資者轉投穩陣高息股。有觀眾留言提問，香港電訊 （06823） 及GX恒生高股息率 （03110） 會否好過領展 （00823） ？獨立股評人唐牛這樣揀

今日 16:45
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買高息股收息　一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823

港股市況波動，投資者轉投穩陣高息股。有觀眾留言提問，香港電訊 （06823） 及GX恒生高股息率 （03110） 會否好過領展 （00823） ？獨立股評人唐牛這樣揀