將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
友邦1299陰氣很重？短綫走勢不樂觀

重磅金融股友邦 （01299） 股價走勢轉轉弱，有散戶投資者問現價能否吼位買入友邦。獨立股評人唐牛形容，友邦股價「陰氣」很重，為你分析買賣策略。

今日 17:00
詳情
×

友邦1299陰氣很重？短綫走勢不樂觀

重磅金融股友邦 （01299） 股價走勢轉轉弱，有散戶投資者問現價能否吼位買入友邦。獨立股評人唐牛形容，友邦股價「陰氣」很重，為你分析買賣策略。