【地區‧人‧情】香港女設計師創立 HYGGE北歐家具品牌 100多呎公居屋納米樓 包哂全屋傢俬只需$2萬元起

地區‧人‧情

眾所周知，香港單位細，有什麼辦法盡用空間？選擇多功能變形家具，非常適合！HYGGE為香港原創的北歐風家具品牌，HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia希望透過設計家具，讓香港人「愛回家」，即使面對狹窄的居住環境，不一定要花上數十萬大裝修整頓家居，只需購買一至兩件多功能家具亦大大改善空間的觀感，營造和藹、溫馨的氛圍。