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友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀

友邦 （01299） 走勢不佳，從技術走勢看，友邦股價已失守所有平均線。iMoney主編孫運喜指，友邦股價技術上一旦失守這個價位，有機會繼續尋底。立即點擊收看／收聽：

今日 18:30
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友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀

友邦 （01299） 走勢不佳，從技術走勢看，友邦股價已失守所有平均線。iMoney主編孫運喜指，友邦股價技術上一旦失守這個價位，有機會繼續尋底。立即點擊收看／收聽：