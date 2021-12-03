牛市炒股飄飄然「女股神就係我」　吳沚默：在股市中蝕錢才能成長

理財Star Talk

才女吳沚默近來經常在電視劇中亮相，除了參與幕前演出外，她更身兼編劇、作家多職。積極發展多方面的工作外，她更近年開始學習投資。初踏投資市場遇牛市，她直言「當時基本上買甚麼都贏，更會認為自己是『女股神』，原來賺錢這麼容易」。可是，後來遇上政策改變，股市應聲大跌，也讓她懂得敬畏市場。