才女吳沚默近來經常在電視劇中亮相，除了參與幕前演出外，她更身兼編劇、作家多職。積極發展多方面的工作外，她更近年開始學習投資。初踏投資市場遇牛市，她直言「當時基本上買甚麼都贏，更會認為自己是『女股神』，原來賺錢這麼容易」。可是，後來遇上政策改變，股市應聲大跌，也讓她懂得敬畏市場。
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才女吳沚默近來經常在電視劇中亮相，除了參與幕前演出外，她更身兼編劇、作家多職。積極發展多方面的工作外，她更近年開始學習投資。初踏投資市場遇牛市，她直言「當時基本上買甚麼都贏，更會認為自己是『女股神』，原來賺錢這麼容易」。可是，後來遇上政策改變，股市應聲大跌，也讓她懂得敬畏市場。
今日 20:00
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牛市炒股飄飄然「女股神就係我」 吳沚默：在股市中蝕錢才能成長
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