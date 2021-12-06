【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒　專家建議預防3件事

TOPick診症室

近日天氣轉涼，不少人出現咳嗽情況，但如果情況持續數周或是患上慢性咳嗽！呼吸系統科專科醫生鄺國柱表示，提到部分患者患有哮喘，卻因為沒有對症下藥，故致久咳不能根治，又建議有氣管疾病的市民在寒冷天氣要注意保暖，帶備藥物旁身，以便不時之需。

呼吸系統科專科醫生鄺國柱在接受TOPick訪問時提到，咳嗽可以分為急性咳嗽、亞急性咳嗽，以及慢性咳嗽（俗稱：久咳），其分別維持3星期、3至8星期，以及多於8星期；而一般來說，氣管或哮喘類、上呼吸道、胃酸倒流等情況會導致久咳。