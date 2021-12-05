【TOPick柴犬追星】《全民造星IV》大熱人馬回應網民評論　為追夢燃燒最強鬥志

TOPick柴犬追星

ViuTV選透節目《全民造星IV》近日熱播，來到第四屆的比賽，ViuTV目標清晰，希望打造一隊香港人會追捧的女團。近日節目來到第三回合的小組對戰、40強進30的比賽，而當中的六位參賽者，包括Ivy So（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）、榛綦（何榛綦）、Yoyo（葛綽瑤）、Day（許軼）、Alice（許寶恆），由海選至今一向都是「大熱人馬」，ViuTV率先安排六女接受TOPick的訪問分享參賽的苦與樂。