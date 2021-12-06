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【ET財經早點1分鐘】李克強預告降準 市場憧憬提振股市氣氛

滴滴上周五宣布啟動美國退市後，股價急瀉兩成二，跌至6美元水平。

中概股風高浪急，阿里巴巴美股低港股百分之九，拖累夜期跌405點。市場憧憬中概股回歸香港上市，港交所 （00388） ADR成為惟一抗跌的藍籌，較本港收市價高約4元。

李克強預告降準 市場憧憬提振股市氣氛

國家總理李克強上周五表示，將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企的支持力度。

市場憧憬在大市受壓之下，降準可提振股市氣氛。

中央對上一次降準是先於7月7日，由李克強主持的國務院常務會議，提出適時運用降準等貨幣政策工具。並於兩日後正式宣布降準。

內房爭發ABS融資 萬科傳發行7億

內房資金鏈有望紓綑，內地媒體指，市場傳出監管部門向房企發行ABS，即係「抵押資產證券」開綠燈後，多間房企包括碧桂園、萬科即計劃向交易所申請發行供應鏈ABS產品。

萬科發行規模預計超過7億人民幣，碧桂園指出，繼月初申請發行中期票據獲受理後，近期向交易所申請發行ABS產品。

山高金融擬購佳兆業中環中心38樓

山高金融公布，與佳兆業訂立協議，斥資最多1.86億元收購佳兆業旗下中環中心38樓，由於佳兆業未償還山高金融的部分貸款，所以部分代價會以未償還款項結付。

ET財經早點1分鐘
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國家總理李克強上周五表示，將適時降準，加大對實體經濟特別是中小微企的支持力度。

市場憧憬在大市受壓之下，降準可提振股市氣氛。

中央對上一次降準是先於7月7日，由李克強主持的國務院常務會議，提出適時運用降準等貨幣政策工具。並於兩日後正式宣布降準。

內房爭發ABS融資 萬科傳發行7億

內房資金鏈有望紓綑，內地媒體指，市場傳出監管部門向房企發行ABS，即係「抵押資產證券」開綠燈後，多間房企包括碧桂園、萬科即計劃向交易所申請發行供應鏈ABS產品。

萬科發行規模預計超過7億人民幣，碧桂園指出，繼月初申請發行中期票據獲受理後，近期向交易所申請發行ABS產品。

山高金融擬購佳兆業中環中心38樓

山高金融公布，與佳兆業訂立協議，斥資最多1.86億元收購佳兆業旗下中環中心38樓，由於佳兆業未償還山高金融的部分貸款，所以部分代價會以未償還款項結付。

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