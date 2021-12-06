【ET講股通】梁耀康：中概股風暴餘波

ET講股通

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00：00 - 港股今日市況速覽 中概股短期捱沽

02：00 - 憧憬中概股回流 港交所 （00388） 繼續撐大市

02：39 - 不宜對中概股回流憧憬太大 港交所 （00388） 勿太重注

04：19－內地股市受降準消息帶動表現好

05：04 - 內房逐步鬆綁但仍未消除憂慮

06：05 - 內房股應該小心選擇 可留意龍湖集團 （00960）

07：11 - 憧憬降準 內銀、內地券商股表現較強

07：58 - 傳內地將打造「超級稀土企業」 中國鋁業 （02600） 、中國稀土 （00769） 造好

08：38 - 大市維持下調壓力 中概股餘震要留意

09：13 - 恒指向下留意上月底低位23175點 籲投資者勿估底

09：54 - 阿里巴巴 （09988） 短期操作策略

10：18 - 阿里巴巴 （09988） 中長綫有一定價值可慢慢收集

11：58 - 中概新能源車股下調 回穩後可分注吸納

13：03 - 可考慮理想汽車 （02015） 留意控制注碼

14：09 - 港股短期低位整固 除非降準刺激資金流入

15：32 - 勿太看淡大市 可留意個別板塊

16：23 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息 有甚麼地方要注意？

17：54 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 基本面是否變好？可否短線持有？

19：41 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 未有貨，甚麼價位可入手？

22：15 - 個股推介：中信證券 （06030） 內地投資氣氛好轉有利券商

25：01 - 觀眾問股：港交所 （00388） 上望多少？

26：00 - 預計中概股長遠回流香港上市 中長綫利好港交所 （00388）

26：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （00988） 現價可撈底？