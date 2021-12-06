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【ET講股通】梁耀康：中概股風暴餘波

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00：00 - 港股今日市況速覽　中概股短期捱沽
02：00 - 憧憬中概股回流　港交所 （00388） 繼續撐大市
02：39 - 不宜對中概股回流憧憬太大　港交所 （00388） 勿太重注
04：19－內地股市受降準消息帶動表現好
05：04 - 內房逐步鬆綁但仍未消除憂慮
06：05 - 內房股應該小心選擇　可留意龍湖集團 （00960）
07：11 - 憧憬降準　內銀、內地券商股表現較強
07：58 - 傳內地將打造「超級稀土企業」　中國鋁業 （02600） 、中國稀土 （00769） 造好
08：38 - 大市維持下調壓力　中概股餘震要留意
09：13 - 恒指向下留意上月底低位23175點　籲投資者勿估底
09：54 - 阿里巴巴 （09988） 短期操作策略
10：18 - 阿里巴巴 （09988） 中長綫有一定價值可慢慢收集
11：58 - 中概新能源車股下調　回穩後可分注吸納
13：03 - 可考慮理想汽車 （02015） 　留意控制注碼
14：09 - 港股短期低位整固　除非降準刺激資金流入
15：32 - 勿太看淡大市　可留意個別板塊
16：23 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 想長揸收息　有甚麼地方要注意？
17：54 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 基本面是否變好？可否短線持有？
19：41 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 未有貨，甚麼價位可入手？
22：15 - 個股推介：中信證券 （06030） 內地投資氣氛好轉有利券商
25：01  - 觀眾問股：港交所 （00388） 上望多少？
26：00 - 預計中概股長遠回流香港上市　中長綫利好港交所 （00388）
26：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （00988） 現價可撈底？

ET講股通
今日 15:30
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06：05 - 內房股應該小心選擇　可留意龍湖集團 （00960）
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17：54 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 基本面是否變好？可否短線持有？
19：41 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 未有貨，甚麼價位可入手？
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