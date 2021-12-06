【ET財智Talk】晉達特約：ESG投資漸成主流　從減碳趨勢尋機遇

ET財智Talk

近年氣候問題引起國際關注，市場對ESG及可持續投資的熱情有增無減。早前舉行的聯合國氣候變遷大會（COP26）達成《格拉斯哥氣候協議》，有史以來首次明確表述減少使用煤炭，與會各國亦同意2022年底提交更進取的減排目標及更高的氣候融資承諾。在減碳排放的大趨勢下，投資者應如何把握市場機遇？在投資ESG及可持續概念時，有何因素要注意？晉達特約：《ET財智Talk》，請來晉達大中華零售業務主管鄧嘉南，為大家分析減碳大趨勢下的投資機遇。