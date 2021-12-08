【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢 協助解決環球氣候危機？

ESG講呢啲

在第26屆聯合國氣候峰會（COP 26）裡，197個國家達成了協議，包括將全球升溫幅度限制於攝氏1.5度之內2030年全球碳排放要減少45%，2050年要達至零碳排等；香港作為國際金融中心，可發揮原有優勢，成為綠色金融、綠色投資中心，協助解決全球氣候危機，前聯合國氣候官員兼安永安永（EY）氣候變化及可持續發展總監范坤明，於今集《ESG講呢啲》為我們分析。