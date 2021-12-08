將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢 協助解決環球氣候危機？

在第26屆聯合國氣候峰會（COP 26）裡，197個國家達成了協議，包括將全球升溫幅度限制於攝氏1.5度之內2030年全球碳排放要減少45%，2050年要達至零碳排等；香港作為國際金融中心，可發揮原有優勢，成為綠色金融、綠色投資中心，協助解決全球氣候危機，前聯合國氣候官員兼安永安永（EY）氣候變化及可持續發展總監范坤明，於今集《ESG講呢啲》為我們分析。

ESG講呢啲
今日 13:30
詳情
×

【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢 協助解決環球氣候危機？

在第26屆聯合國氣候峰會（COP 26）裡，197個國家達成了協議，包括將全球升溫幅度限制於攝氏1.5度之內2030年全球碳排放要減少45%，2050年要達至零碳排等；香港作為國際金融中心，可發揮原有優勢，成為綠色金融、綠色投資中心，協助解決全球氣候危機，前聯合國氣候官員兼安永安永（EY）氣候變化及可持續發展總監范坤明，於今集《ESG講呢啲》為我們分析。

播放中
2:59
【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢 協助解決環球氣候危機？
ESG講呢啲
今日 13:30
【ESG講呢啲】香港如何發揮獨有優勢 協助解決環球氣候危機？
3:00
【ESG講呢啲】ESG如何協助解決氣候危機？
ESG講呢啲
13:30 2021/12/01
【ESG講呢啲】ESG如何協助解決氣候危機？
2:32
【ESG講呢啲】氣候峰會閉幕 對香港有何啟示？
ESG講呢啲
13:30 2021/11/24
【ESG講呢啲】氣候峰會閉幕 對香港有何啟示？
2:58
【ESG講呢啲】環球關注的環境問題
ESG講呢啲
13:30 2021/11/17
【ESG講呢啲】環球關注的環境問題
3:13
ESG投資大氣候　香港可扮演什麼角色
ESG講呢啲
19:00 2021/11/16
ESG投資大氣候　香港可扮演什麼角色
2:35
【ESG講呢啲】為何ESG那麼重要?
ESG講呢啲
13:30 2021/11/10
【ESG講呢啲】為何ESG那麼重要?
2:10
【ESG講呢啲】認識ESG
ESG講呢啲
13:30 2021/11/03
【ESG講呢啲】認識ESG