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友邦1299股價下行有原因　港人投保取態有變影響有幾大

友邦 （01299） 股價形式向下趨勢，除了受市場氣氛影響，投保人投保取態有變也是原因之一。怎樣變？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）話你知。

今日 14:45
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友邦1299股價下行有原因　港人投保取態有變影響有幾大

友邦 （01299） 股價形式向下趨勢，除了受市場氣氛影響，投保人投保取態有變也是原因之一。怎樣變？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）話你知。