提起「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），不少人也會想起他那雙巨臂。但原來Rocky小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動才增磅，並成為健身教練，參加健美比賽，甚至成為香港先生「健力組」冠軍。曾任張學友、李蕙敏私人健身教練的他，現在為錢嘉樂的私人教練。健身30年，他認為愈早開始運動愈好。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3125801?r=cpsdlc
×
直播中
提起「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），不少人也會想起他那雙巨臂。但原來Rocky小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動才增磅，並成為健身教練，參加健美比賽，甚至成為香港先生「健力組」冠軍。曾任張學友、李蕙敏私人健身教練的他，現在為錢嘉樂的私人教練。健身30年，他認為愈早開始運動愈好。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3125801?r=cpsdlc
今日 13:13
×
提起「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），不少人也會想起他那雙巨臂。但原來Rocky小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動才增磅，並成為健身教練，參加健美比賽，甚至成為香港先生「健力組」冠軍。曾任張學友、李蕙敏私人健身教練的他，現在為錢嘉樂的私人教練。健身30年，他認為愈早開始運動愈好。
【星級教練】Rocky曾任張學友私人健身教練 港男鄭健樂由竹竿變大隻佬：運動就像儲蓄
提起「大隻佬」藝人鄭健樂（Rocky），不少人也會想起他那雙巨臂。但原來Rocky小時候曾瘦如竹竿，透過健身運動才增磅，並成為健身教練，參加健美比賽，甚至成為香港先生「健力組」冠軍。曾任張學友、李蕙敏私人健身教練的他，現在為錢嘉樂的私人教練。健身30年，他認為愈早開始運動愈好。
6:43
17:00 2021/12/03
0:38
13:20 2021/12/01
4:31
13:52 2021/11/30
5:56
11:55 2021/11/24
3:15
18:00 2021/11/23
5:57
22:00 2021/11/06
5:14
22:00 2021/10/28
4:28
16:48 2021/10/26
7:08
22:00 2021/10/21
6:28
11:47 2021/10/11
4:37
11:45 2021/09/27
5:28
12:00 2021/09/18
4:53
12:00 2021/09/11
4:40
12:00 2021/09/04
3:44
22:00 2021/09/03
2:20
12:00 2021/08/28
3:12
14:28 2021/08/27
3:34
11:00 2021/08/22
3:04
00:00 2021/08/21