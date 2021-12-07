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中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」

有觀眾提問，表示欲買入中國銀行 （03988） 打算期持有收息之用，問哪個價位買入較好。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）則謂：「放棄吧」，想知點解？立即點擊收看／收聽

今日 16:15
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中國銀行3988欲買入長期持有收息如何？朱晉民（朱Sir）：「放棄吧」

有觀眾提問，表示欲買入中國銀行 （03988） 打算期持有收息之用，問哪個價位買入較好。泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）則謂：「放棄吧」，想知點解？立即點擊收看／收聽