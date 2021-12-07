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比亞迪（01211）買賣策略　教你正股以外的選擇

看好新能源汽車股，看好比亞迪 （01211） ，但比亞迪入場費每手也要十數萬，不是所有散戶也可負擔得來。欲投資比亞迪，還有其他方法嗎？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）這樣建議。

今日 16:30
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比亞迪（01211）買賣策略　教你正股以外的選擇

看好新能源汽車股，看好比亞迪 （01211） ，但比亞迪入場費每手也要十數萬，不是所有散戶也可負擔得來。欲投資比亞迪，還有其他方法嗎？泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）這樣建議。