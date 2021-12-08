【靚太廚房】實測BRUNO最新氣炸鍋　炮製簡易土匪雞翼【附有獎遊戲】

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日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。

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