日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。
×
直播中
日本人氣家居生活品牌BRUNO推出全新BRUNO Compact Air Fryer氣炸鍋，備有準確細緻的時間及溫度電子控制，增添暫停後自動繼續烹調功能，令煮食過程更輕鬆。而且體型輕巧，慳位又實用，特別適合小型家庭。今集《靚太廚房》用這氣炸鍋示範做簡易的氣炸土匪雞翼。
今日 12:00
×
【靚太廚房】實測BRUNO最新氣炸鍋 炮製簡易土匪雞翼【附有獎遊戲】
1:53
18:00 2021/12/01
0:38
13:13 2021/11/30
0:55
11:06 2021/11/26
5:54
13:32 2021/11/25
3:50
20:01 2021/11/19
20:36
13:25 2021/11/19
11:46
13:00 2021/11/19
2:52
12:16 2021/11/19
2:22
11:00 2021/11/19
5:18
18:00 2021/11/18
2:18
11:15 2021/11/18
18:40
13:25 2021/11/12
6:05
10:00 2021/11/12
1:34
17:15 2021/11/10
8:09
19:09 2021/11/08
4:42
20:30 2021/11/05