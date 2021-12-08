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藥名生物2269逆升逾半成　短炒上望睇幾錢？

藥明生物 （02269） 股價反彈升超過半成，今早高見103.5元，扭轉過去兩日跌勢。有散戶投資者提問，欲短炒藥明生物，上望睇幾錢？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。

今日 13:45
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藥名生物2269逆升逾半成　短炒上望睇幾錢？

藥明生物 （02269） 股價反彈升超過半成，今早高見103.5元，扭轉過去兩日跌勢。有散戶投資者提問，欲短炒藥明生物，上望睇幾錢？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。