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金風科技2208前景中性偏好　現價買入值博

金風科技 （02208） 今早逆市造好，早段升逾4%，高見17.76元。有散戶投資者表示自己於14元買入此股，應止賺還是繼續持有，盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）這樣分析。

今日 14:15
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金風科技2208前景中性偏好　現價買入值博

金風科技 （02208） 今早逆市造好，早段升逾4%，高見17.76元。有散戶投資者表示自己於14元買入此股，應止賺還是繼續持有，盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）這樣分析。