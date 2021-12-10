【地區‧人‧情】加拿大移民顧問沈煒棋：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大

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加拿大主張多元包容，而且環境優美，成為炙手可熱的選擇。早前加國政府更推出名為「Hong Kong Pathway」的救生艇計劃，港人可以透過於加國境內就學或工作移民當地，究竟計劃的內容是什麼？另外，若想在加國置業，最近又有否好推介？又有什麼需要注意？一起聽聽移民顧問Frank有何看法！