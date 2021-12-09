美股調整後再反彈　開始重回升軌？

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00：00 - 市場焦點速覽

00：54 - 美國反覆靠穩 蘋果股價創新高

02：00 - 港股ADR速報

02：23 - 外圍市況早段表現 日股微跌

02：55 - 道指近日明顯反彈 美股可重回升軌？

06：42 - 個股分析：蘋果（APPL.US）屢創新高有力再上嗎？

09：00 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）調整至1000美元之下可以買嗎？

10：08 - 觀眾問股：Rivian（RIVN）vs Nvidia（NVDA）二揀一怎選

11：51 - 港股上日市況速報

12：42 - 港股近日氣氛改善 後市轉趨樂觀？

17：34 - 港股短綫揀股策略 電力股有支持？談中國電力 （02380）

20：57 - 觀眾問股：中國電力 （02380） vs華潤電力 （00836） 點揀

21：48 - 港股開市後市況速報

23：49 - ET個股推介：李寧 （02331）

24：47 - 觀眾問股：港股年底前有沒有機會重返26000點

26：57 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 16.8元買入，短綫走勢如何？打算年底前沽點港股

27：59 - 觀眾問股：Tesla 穩升，1211點睇

29：55 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 值得現價買嗎？

31：08 - 觀眾問股：手持Nvidia（美：NVDA）、Apple（美：APPL）、台積電（美：TSMC）如何執倉調整？可以加什麼股份平衡組合？

33：04 - 談碳排放ETF有哪些可以選擇

37：20 - 觀眾問股：東岳 （00189） 、中集安瑞科 （03899） 想炒氫能概念兩隻也要持有嗎？

39：13 - 濰柴動力 （02338） 也有氫能概念可留意

39：38 - 觀眾問股：京城機電股份 （00187） 是否另一種氫能概念選擇？

41：06 - 買賣美股的操作建議

44：03 - 美股vs港股明年形勢如何？談港交所 （00388） 、藥明生物 （02269）

44：29 - 港股明年選股策略

45：00 - 港股選國策相關股 睇好汽車股、新能源股

46：50 - 美股明年選股策略 可選硬件股、碳排放ETF

48：18 - 美股炒加息不偏好炒金融股 偏好科技股

48：38 - 美股通脹可買消費股 可留意邊隻？

49：14 - 談碳排放ETF

50：35 - 談奢侈品與買股票 買名牌手袋 vs 買名牌股投資

51：52 - 觀眾問股：美市、歐洲大市ETF值得現價投資？

53：58 - 港股明年預測：談騰訊 （00700）

56：51 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 值得認購嗎？

57：24 - 港股早段市況速報

59：35 - 財經日誌提提你