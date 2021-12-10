做YouTuber好好賺？靠慳儲錢未畢業搬離父母　混血網紅J Lou：我唔想靠屋企

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在全民拍片的時代中，要突圍而出並非容易。中法混血YouTuber兼Instagramer J Lou（林欣）就憑着標緻的外表和搞笑形象，成功殺出一條血路，至今最多人瀏覽的影片是J Lou給媽媽看自己的性感照片，觀看人次超過600萬。自大學時開始拍片的J Lou，未畢業已有能力搬離父母，畢業後更選擇全職做YouTuber，以拍片為職業，不感令人問：究竟做YouTuber是否真的好好搵？