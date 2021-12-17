疫情下，很多人也無法旅遊，連旅遊記者Amy的工作亦大受影響。疫情令她毅然創業，運用過往於日本的人脈及了解，開 始日本雜貨選物店。短短三個月已達到收支平衡，更計劃擴充分店。
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疫情下，很多人也無法旅遊，連旅遊記者Amy的工作亦大受影響。疫情令她毅然創業，運用過往於日本的人脈及了解，開 始日本雜貨選物店。短短三個月已達到收支平衡，更計劃擴充分店。
今日 13:30
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【創業ideas】旅遊記者疫下創業 設日本選物店攻年輕市場
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