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【聖誕好去處】奕居聖誕限定住宿餐飲體驗　$988起嘆節日菜單+5大打卡位+豪華住宿

今個聖誕節，如果想和另一半甜蜜渡過，安靜地享受只屬於你們的浪漫溫馨時刻？TOPick為你推介CP值極高、TripAdvisor排第一的五星級酒店—奕居（Upper House）節日住宿餐飲體驗！一個齊集放輕鬆、玩、食的完美冬日提案，絕對可以令另一半滿意。

詳情:https://topick.hket.com/article/3124854

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今日 18:37
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【聖誕好去處】奕居聖誕限定住宿餐飲體驗　$988起嘆節日菜單+5大打卡位+豪華住宿

今個聖誕節，如果想和另一半甜蜜渡過，安靜地享受只屬於你們的浪漫溫馨時刻？TOPick為你推介CP值極高、TripAdvisor排第一的五星級酒店—奕居（Upper House）節日住宿餐飲體驗！一個齊集放輕鬆、玩、食的完美冬日提案，絕對可以令另一半滿意。

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【聖誕好去處】奕居聖誕限定住宿餐飲體驗　$988起嘆節日菜單+5大打卡位+豪華住宿
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