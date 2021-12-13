疫情之下本地消費成為主流，隨著疫情受控，有部分生意已經回復至疫情前水平，有企業更加看好後市發展。今集邀請了英皇集團執行董事楊政龍，以投資角度為我們說說他對於明年市道的看法。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。
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疫情之下本地消費成為主流，隨著疫情受控，有部分生意已經回復至疫情前水平，有企業更加看好後市發展。今集邀請了英皇集團執行董事楊政龍，以投資角度為我們說說他對於明年市道的看法。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。
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【地產站Weekly Talk】兩套大片救今年戲院票房? 英皇楊政龍談戲院明年點擴充?
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