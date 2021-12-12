由懷孕的喜悅到失去胎兒的悲傷，流產父母經歷無法言喻的喪子之痛。李宇慧（Thereza）既是殯葬統籌師，也是殯儀社企「晴善舍」的創辦人，接觸過不少流產胎兒個案，為人母後對胎兒離世更是心痛。她為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別，也避免BB成為醫療廢物。
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由懷孕的喜悅到失去胎兒的悲傷，流產父母經歷無法言喻的喪子之痛。李宇慧（Thereza）既是殯葬統籌師，也是殯儀社企「晴善舍」的創辦人，接觸過不少流產胎兒個案，為人母後對胎兒離世更是心痛。她為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別，也避免BB成為醫療廢物。
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今日 10:00
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由懷孕的喜悅到失去胎兒的悲傷，流產父母經歷無法言喻的喪子之痛。李宇慧（Thereza）既是殯葬統籌師，也是殯儀社企「晴善舍」的創辦人，接觸過不少流產胎兒個案，為人母後對胎兒離世更是心痛。她為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別，也避免BB成為醫療廢物。
【湊得輕鬆啲】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛 殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物
由懷孕的喜悅到失去胎兒的悲傷，流產父母經歷無法言喻的喪子之痛。李宇慧（Thereza）既是殯葬統籌師，也是殯儀社企「晴善舍」的創辦人，接觸過不少流產胎兒個案，為人母後對胎兒離世更是心痛。她為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別，也避免BB成為醫療廢物。
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