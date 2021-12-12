【TOPick柴犬追星】林希靈和男友未雨綢繆齊創業　與陳安立互相扶持：信任最重要

TOPick柴犬追星

TVB節目《東張西望》早前連日來報道聾啞人士美華的單位被女保安娟姐侵佔，引起了全城關注，負責採訪的《東張西望》主持林希靈表現獲讚，亦因此被封為「正義女神」。

林希靈深知道從事演藝行業的工作量及收入不穩定，她夥拍同行的男友陳安立情侶檔開店，為未來作好準備，希靈跟TOPick分享二人之間的相處，Sweet到漏！

