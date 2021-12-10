將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
石Sir新節目預告

石Sir新節目預告《石Sir一周前瞻》，逢周一中午12:30，為你分析資金流及北水動向，助你看清一周大市走勢。

今日 19:21
詳情
×

石Sir新節目預告

石Sir新節目預告《石Sir一周前瞻》，逢周一中午12:30，為你分析資金流及北水動向，助你看清一周大市走勢。