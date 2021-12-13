疫情下，行山或跑山成為港人消遣活動之一。骨科專科醫生陳偉霖表示，其實香港的山高低起伏大， 特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，建議多做鍛鍊髖關節肌肉，如抬腿動作及拉筋等，強化保護滑囊及軟骨，讓髖關節柔韌度提高，減低唇撕裂情況。即看：https://topick.hket.com/article/31290
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疫情下，行山或跑山成為港人消遣活動之一。骨科專科醫生陳偉霖表示，其實香港的山高低起伏大， 特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，建議多做鍛鍊髖關節肌肉，如抬腿動作及拉筋等，強化保護滑囊及軟骨，讓髖關節柔韌度提高，減低唇撕裂情況。即看：https://topick.hket.com/article/31290
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疫情下，行山或跑山成為港人消遣活動之一。骨科專科醫生陳偉霖表示，其實香港的山高低起伏大， 特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，建議多做鍛鍊髖關節肌肉，如抬腿動作及拉筋等，強化保護滑囊及軟骨，讓髖關節柔韌度提高，減低唇撕裂情況。即看：https://topick.hket.com/article/31290
【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷 骨科醫生指患者易忽視徵狀
疫情下，行山或跑山成為港人消遣活動之一。骨科專科醫生陳偉霖表示，其實香港的山高低起伏大， 特別上或落很多石級，令髖關節彎曲曲程度嚴重，建議多做鍛鍊髖關節肌肉，如抬腿動作及拉筋等，強化保護滑囊及軟骨，讓髖關節柔韌度提高，減低唇撕裂情況。即看：https://topick.hket.com/article/31290
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