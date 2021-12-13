全球經濟面臨重大通脹壓力，投資者紛紛買入不同資產對抗通脹，當中黃金一直是首選之一。世界黃金協會最新報告顯示，11月份全球黃金ETF的持倉增加13.6公噸，為4個月來首度出現增長。在高通脹環境下，黃金走勢能否持續向好？道富環球投資管理特約：《ET財智TALK》，請來道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑，為大家分析黃金未來前景，以及在投資組合中配置黃金的重要性。
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全球經濟面臨重大通脹壓力，投資者紛紛買入不同資產對抗通脹，當中黃金一直是首選之一。世界黃金協會最新報告顯示，11月份全球黃金ETF的持倉增加13.6公噸，為4個月來首度出現增長。在高通脹環境下，黃金走勢能否持續向好？道富環球投資管理特約：《ET財智TALK》，請來道富環球投資管理SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑，為大家分析黃金未來前景，以及在投資組合中配置黃金的重要性。
今日 19:50
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【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹
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