每年一度的居屋「大抽獎」都吸引不少港人碰碰運氣，寄望達成上車置業夢。是次介紹的設計單位為位於馬鞍山的新居屋錦暉苑，戶主為一對夫婦，採一房間隔，實用面積390平方呎，單位屬全幢物業景觀最好的海景戶，正望吐露港，可謂「靚抽之中的最靚抽」。是次單位由室內設計師 Kenneth操刀，新裝修用上大量白色及木色元素，整單位走現代風格設計。
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每年一度的居屋「大抽獎」都吸引不少港人碰碰運氣，寄望達成上車置業夢。是次介紹的設計單位為位於馬鞍山的新居屋錦暉苑，戶主為一對夫婦，採一房間隔，實用面積390平方呎，單位屬全幢物業景觀最好的海景戶，正望吐露港，可謂「靚抽之中的最靚抽」。是次單位由室內設計師 Kenneth操刀，新裝修用上大量白色及木色元素，整單位走現代風格設計。
今日 12:00
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【「你」想裝修】夫婦「靚抽」錦暉苑正望吐露港1房海景戶 $44萬打造現代風Chill居
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12:00 2021/12/07
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