ViuTV節目《全民造星IV》成為網上熱話，當中甚得網民歡心的B組參賽者鍾卓穎（Ash）早前卻被淘汰，60強止步，網民大表可惜同時感不滿。
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ViuTV節目《全民造星IV》成為網上熱話，當中甚得網民歡心的B組參賽者鍾卓穎（Ash）早前卻被淘汰，60強止步，網民大表可惜同時感不滿。
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ViuTV節目《全民造星IV》成為網上熱話，當中甚得網民歡心的B組參賽者鍾卓穎（Ash）早前卻被淘汰，60強止步，網民大表可惜同時感不滿。
【TOPick柴犬追星】白衣天使鍾卓穎獲丈夫無條件支持追夢 Ash：發生任何事他都愛我
ViuTV節目《全民造星IV》成為網上熱話，當中甚得網民歡心的B組參賽者鍾卓穎（Ash）早前卻被淘汰，60強止步，網民大表可惜同時感不滿。
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