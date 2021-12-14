現年25歲的陳苑澄（Tania）除了是前女子組合「As One」成員，曾參選港姐，亦曾是香港韻律體操隊代表隊成員，出戰各地賽事。她自小二開始接觸藝術體操，每周練習五日，訓練刻苦，後來更愛上韻律體操。她認為，運動是一輩子的事，任何人也需要做運動。
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現年25歲的陳苑澄（Tania）除了是前女子組合「As One」成員，曾參選港姐，亦曾是香港韻律體操隊代表隊成員，出戰各地賽事。她自小二開始接觸藝術體操，每周練習五日，訓練刻苦，後來更愛上韻律體操。她認為，運動是一輩子的事，任何人也需要做運動。
今日 11:01
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【星級運動員】自小二學藝術體操入選港隊出賽 前港姐陳苑澄：運動是一輩子的事
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