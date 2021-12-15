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【靚太廚房】盲測真空磁應電飯煲　試出真香米飯

放工回家總想吃一碗芳香熱騰騰的米飯填補肚子的空虛。要煮一碗好飯，就要靠一個好的電飯煲，那麼是否愈貴愈好？日本製造煮出來的飯就特別香？其實一個好的電飯煲又豈只如此簡單，還要講求設計及技術，煮出來的飯才夠好味夠出色。不信嗎？今次就來一個盲測，找來四位試食專員，看看大家能否分辨由兩款不同電飯煲煮出來的米飯有甚麼不同，即看測試結果！

詳情:https://topick.hket.com/article/3131393

靚太廚房
今日 10:00
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【靚太廚房】盲測真空磁應電飯煲　試出真香米飯

放工回家總想吃一碗芳香熱騰騰的米飯填補肚子的空虛。要煮一碗好飯，就要靠一個好的電飯煲，那麼是否愈貴愈好？日本製造煮出來的飯就特別香？其實一個好的電飯煲又豈只如此簡單，還要講求設計及技術，煮出來的飯才夠好味夠出色。不信嗎？今次就來一個盲測，找來四位試食專員，看看大家能否分辨由兩款不同電飯煲煮出來的米飯有甚麼不同，即看測試結果！

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