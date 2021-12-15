放工回家總想吃一碗芳香熱騰騰的米飯填補肚子的空虛。要煮一碗好飯，就要靠一個好的電飯煲，那麼是否愈貴愈好？日本製造煮出來的飯就特別香？其實一個好的電飯煲又豈只如此簡單，還要講求設計及技術，煮出來的飯才夠好味夠出色。不信嗎？今次就來一個盲測，找來四位試食專員，看看大家能否分辨由兩款不同電飯煲煮出來的米飯有甚麼不同，即看測試結果！
×
直播中
放工回家總想吃一碗芳香熱騰騰的米飯填補肚子的空虛。要煮一碗好飯，就要靠一個好的電飯煲，那麼是否愈貴愈好？日本製造煮出來的飯就特別香？其實一個好的電飯煲又豈只如此簡單，還要講求設計及技術，煮出來的飯才夠好味夠出色。不信嗎？今次就來一個盲測，找來四位試食專員，看看大家能否分辨由兩款不同電飯煲煮出來的米飯有甚麼不同，即看測試結果！
今日 10:00
×
【靚太廚房】盲測真空磁應電飯煲 試出真香米飯
3:19
今日 10:00
3:26
10:00 2021/12/08
2:42
10:00 2021/12/01
4:50
10:00 2021/11/24
4:17
10:00 2021/11/17
2:04
10:00 2021/11/10
4:58
10:00 2021/11/03
1:59
10:00 2021/10/27
3:34
10:00 2021/10/20
1:36
10:00 2021/10/13
3:01
10:00 2021/10/06
6:26
10:00 2021/09/29
3:06
10:00 2021/09/22
3:52
10:00 2021/09/15
2:13
10:00 2021/09/08
2:04
10:00 2021/09/01
2:37
11:00 2021/08/28
3:39
11:00 2021/08/21
3:21
11:00 2021/08/14
2:34
11:00 2021/08/07