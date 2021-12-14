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【示範單位】元朗The YOHO Hub第5座28樓H室示範單位！4房樓王點樣裝修設計？

元朗站新盤The YOHO Hub示範單位5座28樓H室，原則4房(連雙套房)間隔，單位所有門經已拆除，部份或以玻璃取代，方便準買家對單位內籠設計、布局，一目了然。

示範單位
今日 19:28
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【示範單位】元朗The YOHO Hub第5座28樓H室示範單位！4房樓王點樣裝修設計？

元朗站新盤The YOHO Hub示範單位5座28樓H室，原則4房(連雙套房)間隔，單位所有門經已拆除，部份或以玻璃取代，方便準買家對單位內籠設計、布局，一目了然。

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【示範單位】元朗The YOHO Hub第5座28樓H室示範單位！4房樓王點樣裝修設計？
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