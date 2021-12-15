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【ESG講呢啲】「氣候公義」是甚麼？ 前天文台助理台長話你知

氣候也講公義？為何有些國家或社群的碳排放最少，在氣候變化中卻偏偏受到最大傷害？「氣候公義」這個詞語早在2015年巴黎氣候峰會（COP 21）已經出現，雖然未有一個官方的定義，但各界對「氣候公義」的演譯大致相近，到底「氣候公義」是甚麼？今集《ESG講呢啲》邀請到前天文台助理台長梁榮武，為我們講解。

【按此閱讀文章】：「氣候公義」是甚麼？前天文台助理台長話你知 

ESG講呢啲
今日 13:30
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【ESG講呢啲】「氣候公義」是甚麼？ 前天文台助理台長話你知

氣候也講公義？為何有些國家或社群的碳排放最少，在氣候變化中卻偏偏受到最大傷害？「氣候公義」這個詞語早在2015年巴黎氣候峰會（COP 21）已經出現，雖然未有一個官方的定義，但各界對「氣候公義」的演譯大致相近，到底「氣候公義」是甚麼？今集《ESG講呢啲》邀請到前天文台助理台長梁榮武，為我們講解。

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