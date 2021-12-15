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港股再試低位並非沒可能 　恒指下個支持位在哪？

港股走勢反覆，市場缺乏明顯方向。市場靜待美國聯儲局議息結果之際，恒指下個支持位又點睇？獨立股評人唐牛這樣看。

今日 12:00
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港股再試低位並非沒可能 　恒指下個支持位在哪？

港股走勢反覆，市場缺乏明顯方向。市場靜待美國聯儲局議息結果之際，恒指下個支持位又點睇？獨立股評人唐牛這樣看。