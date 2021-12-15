將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
美東汽車01268股價再升逾半成　4S股可追升？

汽車經銷股美東汽車 （01268） 日前公布收購後股價急升逾一成，今早再彈升逾半成，欲短綫跟炒仍有值搏空間嗎？其他4S股前景又點睇？獨立股評人唐牛這樣為你分析。

 

今日 12:30
詳情
×

美東汽車01268股價再升逾半成　4S股可追升？

汽車經銷股美東汽車 （01268） 日前公布收購後股價急升逾一成，今早再彈升逾半成，欲短綫跟炒仍有值搏空間嗎？其他4S股前景又點睇？獨立股評人唐牛這樣為你分析。

 