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散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成　炒上落咩策略？

保利協鑫能源 （03800） 配股，配售價每股2.49元，集資50.71億元。保利協鑫配股消息公布後，股價大升逾一成，獨立股評人唐牛這樣為你解讀。

今日 12:45
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