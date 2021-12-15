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電力股造好　分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略

電力股今早造好，有散戶分別留言問如何分析中國電力 （02380） 及龍源電力 （00916） 前景及買賣策略，獨立股評人唐牛這樣建議。

今日 13:15
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電力股造好　分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略

電力股今早造好，有散戶分別留言問如何分析中國電力 （02380） 及龍源電力 （00916） 前景及買賣策略，獨立股評人唐牛這樣建議。