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港華燃氣1083股價破頂　短綫怎操作

港華燃氣 （01083） 宣布「變身」新能源股後，股價節節上升今早再破頂。有散戶分別留言問看好港華燃氣，但沒貨在身怎操作，獨立股評人唐牛這樣建議。

 

今日 13:15
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港華燃氣1083股價破頂　短綫怎操作

港華燃氣 （01083） 宣布「變身」新能源股後，股價節節上升今早再破頂。有散戶分別留言問看好港華燃氣，但沒貨在身怎操作，獨立股評人唐牛這樣建議。

 