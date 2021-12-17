【理財Star Talk】20歲首置獲利百萬　買中白石角獨具慧眼？　馬景華：有運氣

理財Star Talk

本港樓價高企，不少年輕人面對置業難題。《後生仔傾吓偈》主持馬景華卻在25歲時已擁有2次置業的經驗。他首次置業時仍未大學畢業，靠打幾份兼職儲得10萬元與母親合資買樓，持貨3年後沽出賺得100萬元。深信投資磚頭最保值的他，2年前再以570萬元買入位於白石角的單位。對於幸運地捕獲鐵路發展良機，他坦言：「並非我獨具慧眼，只是我覺得那區有發展空間，而且樓價便宜，所以才會選擇在該區置業。」