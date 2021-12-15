由萊蒙國際及俊和發展的何文田128 WATERLOO，今日開放現樓示範單位，單位為18樓H室，實用面積1258平方呎，外連44平方呎露台及16平方呎工作平台，屬4房2套連工作室間隔。
×
直播中
由萊蒙國際及俊和發展的何文田128 WATERLOO，今日開放現樓示範單位，單位為18樓H室，實用面積1258平方呎，外連44平方呎露台及16平方呎工作平台，屬4房2套連工作室間隔。
今日 17:40
×
【示範單位】128 WATERLOO智能遙控全屋燈光 1258呎4房現樓曝光
2:44
19:28 2021/12/14
1:51
16:29 2021/12/08
1:57
09:00 2021/11/28
2:38
15:59 2021/11/24
1:02
09:00 2021/11/21
2:54
09:00 2021/11/14
1:26
18:49 2021/11/08
1:18
17:01 2021/11/08
0:57
09:00 2021/11/07
3:00
17:42 2021/11/03
1:16
15:00 2021/11/03
1:48
17:53 2021/11/01
1:17
09:00 2021/10/31
1:54
17:43 2021/10/29
1:46
18:08 2021/10/28
1:30
18:13 2021/10/26
2:06
09:00 2021/10/24
1:02
10:00 2021/10/23