「特殊學習需要」多次襲擊8歲男孩恩樂，先後從小被評估有感覺統合障礙、發展遲緩、自閉症、專注力失調及過度活躍症，近日更出現讀寫障礙的徵兆，媽媽心痛兒子何以持續出現不同的學習需要。為母則強，面對兒子的各種難關，媽媽選擇學習堅強面對。即看：https://topick.hket.com/article/3067208/
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「特殊學習需要」多次襲擊8歲男孩恩樂，先後從小被評估有感覺統合障礙、發展遲緩、自閉症、專注力失調及過度活躍症，近日更出現讀寫障礙的徵兆，媽媽心痛兒子何以持續出現不同的學習需要。為母則強，面對兒子的各種難關，媽媽選擇學習堅強面對。即看：https://topick.hket.com/article/3067208/
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【TOPick親子】8歲兒ADHD自閉症前庭觸感失調 港媽從憂心學會堅強︰相信有出路
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