【石Sir午市閒談】跟資金流買A股　2022年板塊部署及選股策略

石Sir午市閒談

迄今年6月份，北向資金累計買入的A股，已超過去年全期金額。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）為你分析A股吸引外資的原因，以及展望2022年A股板塊部署及選股策略。

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00: 00 滬、深股通上周連續6日錄得淨流入

01:11 國內券商看2022年A股大盤

02:50 國內券商看2022年選股

04:15 內地券商看A股板塊

05:45 北向資金上周6日重倉股及減持股