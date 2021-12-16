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【石Sir午市閒談】跟資金流買A股　2022年板塊部署及選股策略

迄今年6月份，北向資金累計買入的A股，已超過去年全期金額。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）為你分析A股吸引外資的原因，以及展望2022年A股板塊部署及選股策略。

Time code：
00: 00 滬、深股通上周連續6日錄得淨流入
01:11 國內券商看2022年A股大盤
02:50 國內券商看2022年選股
04:15 內地券商看A股板塊
05:45 北向資金上周6日重倉股及減持股

石Sir午市閒談
今日 12:30
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【石Sir午市閒談】跟資金流買A股　2022年板塊部署及選股策略

迄今年6月份，北向資金累計買入的A股，已超過去年全期金額。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）為你分析A股吸引外資的原因，以及展望2022年A股板塊部署及選股策略。

Time code：
00: 00 滬、深股通上周連續6日錄得淨流入
01:11 國內券商看2022年A股大盤
02:50 國內券商看2022年選股
04:15 內地券商看A股板塊
05:45 北向資金上周6日重倉股及減持股

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【石Sir午市閒談】跟資金流買A股　2022年板塊部署及選股策略
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