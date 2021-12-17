【地區‧人‧情】品酒達人斥資$4000萬 轉行搞中國靚茶配港式佳餚 銅鑼灣開Fine Dining餐廳即變名人飯堂

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銅鑼灣Glassbelly餐廳，以糅合中國頂級好茶和港式佳餚，吸引不少名人慕名而來，包括嘉華集團主席及創辦人呂志和、胡應湘太太郭秀萍、新世界董事鄭家成、打吡冠軍馬主關氐一家、冠軍練馬師方嘉柏、冠軍騎師莫雷拉及多位香港小姐等，堪稱名符其實的名人飯堂！